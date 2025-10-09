Doradca ministra obrony narodowej Bartosz Kobus powiedział, że włączenie regionalnych rozgłośni radia publicznego na listę spółek strategicznych byłoby uzasadnione. W dobie wojny hybrydowej, dezinformacji i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego, regionalne rozgłośnie nabierają kluczowej roli.

Bartosz Kobus, w Polskim Radiu Poznań, podkreślił, że rozgłośnie regionalne ą ważnym elementem ustroju demokratycznego.

Doradca ministra obrony narodowej Kobus dodaje, że za tym wszystkim powinny podążać też konkretne inwestycje – zarówno w sprzęt, jak i infrastrukturę techniczną. Mowa chociażby o wyposażeniu stacji w zapasowe miejsca nadawania programów, system Starlink czy nowe wozy transmisyjne. Warto przy tym zaznaczyć, że już w tej chwili zadania z obrony cywilnej i ochrony ludności są realizowane przez samorządy, m.in. dzięki środkom z MON.

Wpisanie regionalnych rozgłośni na listę strategicznych spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki, zapewniłoby im ochronę i stabilność działania w sytuacjach kryzysowych.