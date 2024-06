Proszę, żebyście państwo poszli do zbliżających się wyborów do PE. To ważne, byśmy pokazali, że sprawy europejskie też nas interesują i abyśmy do europarlamentu dobrze wybrali swoich przedstawicieli – zaapelował w poniedziałek w Kaliszu prezydent Andrzej Duda.

Prezydent przebywa z wizytą w woj. wielkopolskim. Na spotkaniu z mieszkańcami powiatu kaliskiego Duda podkreślił, że dbałość o Kalisz, „jak o serce Polski, jak o miasto, które ma swój wielki wkład i swoje wielkie fundamentalne miejsce w historii naszego narodu, to jeden z absolutnie najistotniejszych wątków, jakie muszą być poruszane w aspekcie rozwoju Rzeczypospolitej”.

– Jesteśmy w tej chwili w trakcie wielkiej debaty, śmiało można powiedzieć – także i wielkiej walki. Ona poniekąd jest polityczna, jest bardzo ważny moment w całej naszej historii

– mówił prezydent.

Przywołując historię m.in. zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918-1919 Andrzej Duda podkreślił, że Wielkopolanie od zawsze wiedzą, co to znaczy walczyć o Polskę – pracą organiczną lub czynem zbrojnym.

– Proszę, byście państwo bronili tych interesów nadal, uczestnicząc w wyborach. Proszę, byście dobrze wybrali do Parlamentu Europejskiego. Z rozwagą proszę namawiać sąsiadów, żeby szli do wyborów

– apelował.

– Jutro będziemy mieli 35 lat od 1989 roku, od tamtych pamiętnych wyborów 4 czerwca, które były po prostu plebiscytem – czy Polacy dalej chcą żyć w kraju zarządzanym przez komunistów, przez władzę wskazywaną z Moskwy, przez władzę, która odbierała z Moskwy polecenia do wykonania, czy Polacy chcą żyć w kraju, w którym sami będą o sobie decydować, tak jak chcieli tego i jak walczyli o to ludzie „Solidarności”

– zauważył.

Podkreślił, że tamta decyzja – podjęta przy urnach, „wychodzona – jak niektórzy mówią – wydeptana do urn, przez naszych rodaków, przez nas, okazała się fundamentem do późniejszego upadku Muru Berlińskiego, upadku komunizmu, upadku imperium zła czy związku sowieckiego”.

Prezydent zaapelował też o wysoką frekwencję w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

– Proszę, żebyście państwo poszli do zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. To ważne, żebyśmy pokazali – jako Polacy – że sprawy europejskie też nas interesują. I to ważne, żebyśmy do PE dobrze wybrali swoich przedstawicieli

– powiedział Duda.

– To są niezwykle ważne wybory. Niewykluczone, że Europa będzie się w ciągu najbliższych lat przekształcała w sensie ustrojowym. Niezwykle ważne jest to, aby zasiadali tam ludzie, którzy rozumieją politykę, znają się na polityce, mają doświadczenie polityczne; nie mają kompleksów, umieją rozmawiać, negocjować i wiedzą, co to znaczy: wchodzić ze swoim, kiedy rozgrywają się interesy wielkich

– dodał prezydent.

Jak zauważył, Polska to kraj duży, ale nie największy.

– Są tacy, którzy próbują bez przerwy osiągnąć nad nami przewagę”, dominować, narzucać swoją wolę – podkreślił. „Rzecz w tym, żebyśmy się nie dali i żeby ci, którzy nas reprezentują w instytucjach europejskich rzeczywiście reprezentowali nas, nasze polskie interesy

– powiedział Duda.

Prezydent prosił również o głosowanie w zaplanowanych na 2025 rok wyborach prezydenckich.

Prezydent w Grodzisku promował wielkopolskiego lidera listy PiS, prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego.

– Dobrze się zna na polityce, dobrze rozumie, co to znaczy rozgrywki wielkich i co to znaczy realizowanie polskiego interesu

– zapewnił.

Andrzej Duda zauważył też, że to, jak dziś wygląda Polska, „w tym swoim najbardziej dotykalnym wymiarze”, jest zasługą samorządowców.

– To zasługa tych lokalnych włodarzy, to efekt ich troski, ich codziennego myślenia o sprawach publicznych, ich codziennego myślenia o sprawach miasta, o sprawach współmieszkańców, za co z całego serca dziękuję

– podkreślił prezydent.

Bo – jak mówił – wszystkie małe ojczyzny „tworzą wielką Rzeczpospolitą, która po tych 34 latach od pierwszych wyborów samorządowych do samorządu gminnego i po 35 latach od 1989 roku zyskała zupełnie inny wymiar”.

– I dzisiaj należy nie tylko formalnie, politycznie do wspólnoty europejskiej, ale przede wszystkim trzeba sobie jasno powiedzieć – także i pod względem jakości życia, poziomu życia, (…) już daleko zaawansowanego rozwoju nowoczesnej infrastruktury

– wyliczał Duda.

– Jesteśmy z całą pewnością częścią Europy, dzięki pracy naszych rąk, dzięki także i służbie publicznej ludzi, którym przez lata państwo to ważne zadanie powierzaliście. Dziękuję wszystkim tym, którzy w samorządzie przez te 34 lata tutaj, na ziemi grodziskiej, to zadanie, tak niezwykle ważne, realizowali lub dalej realizują

– powiedział prezydent.

Również w poniedziałek prezydent odwiedzi Kalisz.