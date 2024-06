Jutro rozpoczynają się darmowe rejsy po Odrze nowosolskim galarem. Do końca września, w każdy wtorek i czwartek, od 10 do 13, ośmioosobowa łódź będzie wypływać na rzekę w miejscowej mariny. – Jest to propozycja dla dzieci z opiekunami, których uwrażliwiam na piękno natury – mówi sternik Andrzej Dela.

Przez osiemnaście lat nowosolski galar przewiózł po Odrze około tysiąca mieszkańców Nowej Soli i turystów.