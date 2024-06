Żarski magistrat zachęca mieszkańców do rozmów w sprawie kształtu budżetu obywatelskiego. Rozpoczynają się prace nad jego regulaminem. Burmistrz miasta proponuje wprowadzenie „zielonego budżetu” oraz dofinansowanie zadań nieinwestycyjnych.

Aby dostosować projekt budżetowy do potrzeb mieszkańców urzędnicy proszą o uwagi żaran. – Zachęcamy do włączenia się we wspólne tworzenie przyszłych inwestycji. Czekamy również na sugestie dotyczące regulaminu budżetu – mówi rzeczniczka magistratu Agnieszka Zychla:

– Czekamy na głosy w tej sprawie. Wspólnie stwórzmy przejrzysty regulamin – zaznacza Agnieszka Zychla:

Dodajmy, że zeszłoroczny budżet obywatelski w Żarach opiewał na kwotę miliona złotych.