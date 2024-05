Gmina Lipinki Łużyckie oraz Klub Sportowy Łużyczanka zapraszają najmłodszych mieszkańców do integracji podczas sportowego Dnia Dziecka. Wydarzenie zaplanowano na sobotę na miejskim boisku.

Organizatorzy zachęcają do udziału w turniejach piłki nożnej. – To będzie bardzo aktywny i pełen atrakcji czas. Każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście zapraszamy do kibicowanie podczas rozgrywek piłkarskich – mówi wójt gminy Małgorzata Brzyśkiewicz:

– Tego dnia zapraszamy także mamy do udziału w zabawie – zaznacza włodarz gminy:

Więcej na temat sobotniej imprezy znaleźć można w mediach społecznościowych lipineckiego urzędu.