Przewodniczący komisji ds. tzw. afery wizowej Michał Szczerba (KO) wykluczył posła PiS Andrzeja Śliwkę ze środowego (29 maja) posiedzenia komisji ds. tzw. afery wizowej. Komisja w środę przesłuchuje b. premiera Mateusza Morawieckiego.

W trakcie posiedzenia odbyło się głosowanie w sprawie wniosku złożonego przez posła Śliwkę w sprawie wyłączenia przewodniczącego komisji z prowadzenia obrad. Wniosek ten został w głosowaniu odrzucony.

Poseł Śliwka próbował złożyć drugi wniosek mówiąc, że nie mógł sformułować pierwszego.

– Panie pośle Śliwka, proszę nie zabierać głosu. Stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad i wykluczam pana z komisji. Proszę o opuszczenie sali

– oświadczył Szczerba.

Poseł Śliwka dopytywał na jakiej podstawie został wykluczony, na co szef komisji odparł, że podjął taką decyzję po dwukrotnym zwróceniu mu uwagi, że uniemożliwia prowadzenie obrad i po dwukrotnym przywołaniu go do porządku.

Po tej decyzji poseł Śliwka odwołał się do prezydium komisji.

– Mam prawo się odwołać do prezydium komisji, ponieważ pan przewodniczący uniemożliwił mi zgłoszenie wniosku formalnego

– powiedział poseł PiS.

Szef komisji ogłosił trzy minuty przerwy w posiedzeniu, podczas którego zebrało się prezydium. Po posiedzeniu prezydium Szczerba poinformował, że poseł Śliwka został wykluczony z posiedzenia komisji.