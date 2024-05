Stan żołnierza, który został zaatakowany we wtorek (28 maja) na polsko-białoruskiej granicy, jest ciężki; walczy o zdrowie i życie – przekazał w środę wiceszef MON Cezary Tomczyk. Wiceminister podkreślił, że sytuacja na granicy jest „bardzo gorąca”, a w momencie, gdy funkcjonariusz jest atakowany, ma prawo do użycia broni.

Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Arkadiusz Szkutnik podziękował w środę (19 maja) personelowi szpitala, który zajął się rannym na granicy żołnierzem. Jak wskazał, choć napad, do którego doszło, był „bandycki”, nie zmienia niczego, jeśli chodzi o dalszą służbę. „Jesteśmy zwarci i gotowi” – oświadczył.

W każdej sytuacji, szczególnie w tak dramatycznej, jak atak na naszego żołnierza, jesteśmy z wami, po waszej stronie – mówił w środę (29 maja) do żołnierzy w Dubiczach Cerkiewnych premier Donald Tusk. Podkreślił, że nie będzie żadnego zawahania, jeśli chodzi o wsparcie dla funkcjonariuszy broniących polskiej granicy.

Na początku przyszłego tygodnia podejmiemy decyzję o przywróceniu strefy buforowej w pasie mniej więcej 200 metrów tam, gdzie jest to konieczne z punktu widzenia skutecznego działania państwa polskiego przy granicy – powiedział w środę (29 maja) premier Donald Tusk.

Działania funkcjonariuszy i żołnierzy na granicy z Białorusią to najtrudniejsza służba jaką można sobie dziś wyobrazić, muszą oni wykazywać się humanitaryzmem na ile to możliwe, a są codziennie atakowani – powiedział w środę (29 maja) premier Donald Tusk.

Na mocy decyzji Dowódcy Generalnego RSZ gen. Marka Sokołowskiego na granicę z Białorusią we wtorek (28 maja) zostały skierowani kolejni żołnierze. Komandosi z 6. Brygady Powietrznodesantowej i 25. Brygady Kawalerii Powietrznej już są na miejscu – poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zwiększamy siły policyjne na granicy polsko-białoruskiej oraz integrację sił policyjnych, Straży Granicznej i wojska – zapowiedział w środę w Dubiczach Cerkiewnych (Podlaskie) szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Dodał, że w ostatnich kilkudziesięciu godzinach rannych zostało dwóch funkcjonariuszy SG.

We wtorek (28 maja) ok. godz. 4.30 doszło do ataku na żołnierza na polsko-białoruskiej granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych (Podlaskie). Jak informował we wtorek rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Tomasz Kwiatkowski, mężczyzna został przewieziony do szpitala w Hajnówce, gdzie przeszedł operację. Na tamten moment jego stan był stabilny.

W środowej rozmowie na antenie radia ZET wiceszef MON przekazał, że stan ranionego we wtorek żołnierza jest ciężki.

– Walczy o swoje zdrowie i życie

– powiedział.

Pytany o to, czy żołnierze powinni mieć prawo do użycia broni w stosunku do migrantów, wiceszef MON odparł, że w momencie, gdy funkcjonariusz jest atakowany, ma prawo do użycia broni.

– Żołnierze mają ze sobą ostrą broń. Ale pamiętajmy też, że starają się zawsze reagować adekwatnie do sytuacji

– wskazywał.

Wiceszef MON podkreślił przy tym, że sytuacja na wschodniej granicy jest „bardzo gorąca”. Jak mówił, w ciągu jednej doby dochodzi tam do około 300-400 prób nielegalnego przekroczenia granicy oraz kilkudziesięciu incydentów, które wiążą się również z przemocą wobec polskich funkcjonariuszy.

– Dziś na granicy Rzeczypospolitej mamy 6 tys. żołnierzy oraz 1,5 tysiąca strażników granicznych i policjantów

– przekazał.

Wiceminister został również zapytany o to, czy rządzący nie powinni przeprosić m.in. za to, że wcześniej krytykowali pomysł budowy zapory na polsko-białoruskiej granicy. „Premier Donald Tusk zawsze mówił, że trzeba bronić polskiej granicy. My byliśmy przeciwko prowizorce (…) Wie pan (…), ile dzisiaj zajmuje migrantom sforsowanie tej zapory zbudowanej przez PiS? Około 20 sekund – przy użyciu lewarka samochodowego” – mówił, podkreślając, że zapora będzie modernizowana, bo „jest dzisiaj dziurawa jak sito”.

