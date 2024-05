Baterie są niezbędnym elementem, wiernie dostarczającym ciepłą lub zimną wodę. Jednak prawie go nie zauważamy, dopóki nie zacznie przeciekać lub nie nadejdzie czas zakupu kolejnego. Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze baterii kuchennej? O czym pamiętać? Tego dowiemy się w poniższym poradniku, zapraszamy! Rozmiar baterii kuchennej

Wybierając baterię kuchenną, należy oczywiście sprecyzować, jakiego rozmiaru baterii kuchennej potrzebujemy. W tej kwestii najważniejsze są wysokość oraz zasięg kranu. Pierwsza wartość oznacza wysokość mierzoną od powierzchni blatu do szczytu wylewki. Pamiętajmy, że zastosowanie płytkiej umywalki i wysokiej wylewki może powodować nadmierne rozpryski wody, dlatego prawidłowy dobór jest bardzo ważny. Natomiast zasięg kranu odnosi się do bocznej odległości pomiędzy miejscem połączenia baterii ze zlewem/blatem a najdalszym punktem wylewki. Jest to odległość, na jaką kran wystaje nad zlewem. Przyjmuje się, że wylewka kranu kuchennego powinna znajdować się na wysokości odpływu w zlewie.

Styl i design

Ciekawie prezentująca się bateria kuchenna doskonale podkreśli wygląd każdej kuchni. W pomieszczeniu zachowanym w nowoczesnym stylu świetnie sprawdzi się bateria z wyraźnymi liniami i odważną estetyką. Od stali nierdzewnej, przez miedź, po nowoczesną czerń, baterie znajdziemy w różnych kolorach, aby dopasować je do akcentujących odcieni sprzętu i urządzeń kuchennych.

Trendy przychodzą i odchodzą, ale niektóre z nich są ponadczasowe. Lśniące złoto lub matowa czerń mogą wnieść odrobinę nowoczesności. Możemy postawić także na opcję dwukolorową, na przykład połączenie matowej czerni i stali szlachetnej.

Dodatkowe funkcje

Nowoczesne baterie kuchenne mają wiele przydatnych funkcji. Jedną z nich jest wyciągana wylewka, która umożliwia łatwe ukierunkowanie przepływu wody i dotarcie do każdego zakątka zlewu. Taki spryskiwacz sprawdza się doskonale przy wielu kuchennych czynnościach – od usuwania uporczywych zabrudzeń, po napełnianie wazonów i podlewanie roślin. Bez względu na to, jaką opcję spryskiwacza wybierzemy, z pewnością zwiększy ona funkcjonalność naszej kuchni.