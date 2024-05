Maria Andrejczyk wynikiem 62,02 m wygrała konkurs rzutu oszczepem podczas lekkoatletycznego mityngu w Gorzowie Wielkopolskim. Marika Majewska czasem 12,90 pobiła rekord życiowy w biegu na 100 m ppł i wypełniła minimum na mistrzostwa Europy w Rzymie.

Majewska swój rekordowy wynik uzyskała w eliminacjach. W finale miała 13,26, ale wystarczyło to do zwycięstwa. Druga była Czeszka Tereza-Elena Sinova – 13,34.

– Czuję się niesamowicie. Tych emocji było bardzo dużo. Zrobiłam to, co mogłam najlepiej. Na moim stadionie udało mi się zająć pierwsze miejsce. Na treningach biegałam szybko, ale wcześniej nie mogłam tego pokazać na zawodach. To napędza do działania