Dziś GDDKiA pracuje nad inwestycjami, z których kierowcy skorzystają za kilka lat. Obecnie na etapie przygotowania w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic znajdują się zadania o łącznej długości blisko 3300 km. Nie można jednak zapominać o setkach mniejszych zadań, które również wymagają opracowania dokumentacji.

To właśnie skomplikowany proces prac przygotowawczych pochłania najwięcej czasu w cyklu realizacji inwestycji drogowej. Jego sprawne przeprowadzenie wymaga specjalistycznej wiedzy, współpracy wielu urzędów i instytucji, a także dużych nakładów finansowych.

Złożony proces

Rozpoczęcie robót budowlanych widać gołym okiem. Warto jednak pamiętać, że bez prac nad studiami korytarzowymi, studiami techniczno-ekonomiczno-środowiskowymi, koncepcjami programowymi czy projektami budowlanymi, etap realizacji inwestycji nigdy by nie ruszył.

GDDKiA zaczyna od studium korytarzowego, w trakcie którego ustala możliwe korytarze drogi i analizuje, gdzie i dlaczego będzie ją budować. Określa też, gdzie na pewno nie można budować, ponieważ planowana inwestycja miałaby negatywny wpływ np. na środowisko naturalne. Na kolejnych etapach przygotowania inwestycji przechodzi do bardziej szczegółowych rozwiązań, wskazywania optymalnych wariantów przebiegu drogi i uzyskiwania decyzji administracyjnych.

Jako inwestor GDDKiA jest zobligowana do poszukiwania rozwiązań akceptowalnych społecznie. Współpraca, transparentność oraz dobra komunikacja to kluczowe elementy procesu przygotowania inwestycji. Dlatego na etapie planowania wariantów przebiegu drogi prowadzi szeroką akcję informacyjną.

Podczas przygotowania inwestycji wydawana jest niezwykle istotna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Do jej wydania prowadzi postępowanie administracyjne, podczas którego prowadzone są konsultacje społeczne. W przypadku większości inwestycji drogowych realizowanych przez GDDKiA przed wydaniem DŚU przeprowadzana jest procedura oceny oddziaływania na środowisko. W ramach tej procedury m.in. weryfikowany jest sporządzony wcześniej raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Najważniejsze liczby

Obecnie na etapie przygotowania są 84 zadania o łącznej długości 2612,7 km z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (RPBDK) oraz 72 obwodnice z Programu budowy 100 obwodnic (PB100) o łącznej długości ok.?670 km. Jak już było wspomniane, oprócz zadań dotyczących budowy nowych dróg GDDKiA przygotowuje również setki, a nawet tysiące mniejszych zadań. Etap przygotowania dotyczy również rozbudowy dróg, modernizacji i podniesienia nośności nawierzchni do 11,5 t/oś.

W przygotowaniu są również zadania, które GDDKiA będzie realizować w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Budowa chodników, sygnalizacji świetlnych, nowych przejść dla pieszych czy doświetlenie tych istniejących – te wszystkie inwestycje również potrzebują prac przygotowawczych i decyzji administracyjnych.

Nowe drogi w Lubuskiem

Jak wygląda przygotowanie odcinków dróg w ramach RPBDK, PB100 i zadań na sieci na terenie naszego województwa?

Według informacji podanych przez GDDKiA przygotowywane są przebudowy dróg o łącznej długości ponad 200 km.

Spośród sześciu obwodnic z listy podstawowej, jakie mają powstać w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na sieci dróg krajowych województwa lubuskiego, jedna jest już na etapie realizacji. Pozostałe pięć jest na etapie przygotowania. GDDKiA ogłosiła również przetarg na prace przygotowawcze dla obwodnicy Słubic w ciągu DK31 – siódmej z kolei, która znajduje się na liście rezerwowej programu, ale nie ma zapewnionego na dziś finansowania z budżetu państwa. Jest jednak podpisane porozumienie z Gminą Słubice, która koszty prac przygotowawczych wzięła na siebie.

Wszystkie obwodnice zostaną zrealizowane w formule Projektuj i buduj. Są wśród nich:

Obwodnica Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22 (w przygotowaniu),

Obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu DK31 (w przygotowaniu),

Obwodnica Krosna Odrzańskiego (na etapie projektowania),

Obwodnica Przytocznej w ciągu DK24 (w przygotowaniu),

Obwodnica Strzelec Krajeńskich (już za rok),

Obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi krajowej nr 12.

Trwają też przygotowania do przebudowy czterech dróg krajowych, tj. DK12, DK22, DK24 i DK27, niemal na całej ich długości. Podstawowym celem inwestycji jest doprowadzenie dróg do standardu klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Oznacza to dostosowanie nośności nawierzchni do przenoszenia ruchu o obciążeniu 11,5 tony na oś, a także uzyskanie przekroju jednojezdniowego dwukierunkowego.

Jezdnie będą miały na całej długości pasy ruchu o szerokości 3,5 m wraz z obustronnym, półmetrowym poboczem utwardzonym. Przebudowy zakładają również uporządkowanie ruchu, przebudowę skrzyżowań i ograniczenie potencjalnych punktów kolizyjnych, m.in. poprzez likwidację nadmiernej liczby zjazdów. Inwestycje wpłyną również znacząco na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).

GDDKiA przygotowuje się również do przebudowy dwóch obiektów mostowych i dostosowania DK2 na odcinku od węzła Świecko do granicy państwa do parametrów autostrady.

Zadania w przygotowaniu:

DK12 – pięć odcinków o łącznej długości 37,8 km,?

DK22 – siedem odcinków o łącznej długości 88,6 km,

DK24 – dwa odcinki o łącznej długości 26 km,

DK27 – pięć odcinków o łącznej długości 40,8 km,

DK92 – dwa odcinki o łącznej długości 2,8 km (w tym jeden obiekt mostowy),

DK2-A2 – odcinek o długości 2 km,

DK22 – przebudowa mostu granicznego w Kostrzynie nad Odrą.?

Szczegółowe informacje o inwestycjach na lubuskich drogach krajowych znajdziecie na stronie >>www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/<<.