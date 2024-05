Po kilkuletniej przerwie wracają „Kabareton” i „SuperJedynki”, ponadto festiwal uświetni recital Michała Bajora w 50-lecie jego występu na deskach amfiteatru w Opolu – to niektóre z atrakcji 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który rozpocznie się 31 maja i potrwa do 2 czerwca.

Dyrektorem artystycznym jest Wojciech Iwański, za oprawę muzyczną odpowiada Adam Sztaba, a przewodniczącym jury jest Jacek Cygan.

– Będzie to festiwal piosenki. Mówię o tym nie bez powodu. Bo w ostatnich latach wydawało mi się, że to był festiwal tańca. Chcemy, żeby to było święto piosenki. Chcemy, żeby był to festiwal, który połączy pokolenia. Na scenie opolskiej będzie jeden bardzo ważny element – prawdziwa orkiestra. Nie schowana gdzieś na antresoli. Orkiestra, z którą widownia będzie miała kontakt