Gmina Lipinki Łużyckie podpisuje umowę na budowę kolejnej drogi gminnej. Urząd przebuduje ciąg komunikacyjny w sołectwie Suchleb. Wartość zadania to 600 tysięcy złotych. W kolejce na przetarg czekają Tyliczki i Grotów.

W Suchlebie jest to inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. – Mieszkańcy czekali na to zadanie. Pierwszy etap to wykonanie dokumentacji pod dalsze roboty ziemne – mówi wójt gminy Małgorzata Brzyśkiewicz:

– Szacowana wartość remontu dwóch pozostałych dróg to prawie siedemset tysięcy złotych – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że inwestycje w Tyliczkach i Grotowie mają zakończyć się do listopada tego roku.