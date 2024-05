Tomasz Szmydt, były sędzia II Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który zbiegł na Białoruś, powiedział, że chciałby otrzymać obywatelstwo Białorusi przy zachowaniu obywatelstwa polskiego, jeśli prawo białoruskie to umożliwia – podała w piątek propagandowa rosyjska agencja TASS.

Zgodnie z cytatem przekazanym po rosyjsku przez TASS w korespondencji z Mińska, Szmydt powiedział, że „jeśli jest taka możliwość prawna, to chce być zarówno obywatelem Polski, jak i Białorusi”. Powiedział również, że „w najbliższym czasie ma zamiar” złożyć prośbę o azyl, a na razie konsultował się w prawnikami białoruskimi „w ogólnych kwestiach” w tej sprawie.

Białoruska propagandowa agencja BiełTA opublikowała zdjęcia Szmydta wrzucającego przesyłkę do skrzynki pocztowej należącej – według agencji – do ambasady RP. Szmydt powiedział, że było to oświadczenie skierowane do ministerstwa sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a także pismo do rzecznika praw człowieka; jak mówił – „w związku z tym, że rząd polski naruszył polskie prawo i konstytucję”.

– Chciałem wręczyć oświadczenia konsulowi

– cytuje jego wypowiedzi BiełTA.

Szmydt powiedział następnie: „okazało się jednak, że konsul nie może przyjąć tych dokumentów, nie może ze mną rozmawiać”.

Rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński napisał w piątek rano na platformie X, że „dziś w godzinach porannych, przed budynkiem ambasady w Mińsku, Tomasz Szmydt w otoczeniu reżimowych białoruskich dziennikarzy i służb usiłował nagabywać polskiego przedstawiciela dyplomatycznego”.

– Nasz przedstawiciel nie odpowiedział na zaczepki

– dodał.

Jak relacjonuje TASS, Szmydt powiedział także, że pierwsza kondygnacja budynku należy do Białorusi.

– Jeśli konsul zaprosiłby mnie na kawę na drugie piętro (pierwsze piętro w polskim systemie-PAP), eksterytorialne, to wywieźliby mnie do Polski

– oznajmił.

Oświadczył także: „moja wina polegała tylko na tym, że złożyłem rezygnację, miałem do tego pełne prawo. A także na tym, że zacząłem rozmawiać z prasą. Były to media białoruskie i rosyjskie. W rozumieniu polskiego rządu jest to szpiegostwo. Takie właśnie otrzymałem zarzuty. A gdzie jest demokracja, wolność słowa?” – cytuje jego słowa TASS.

Szmydt powiedział także, że oficjalnie nie otrzymywał zawiadomień ani innych informacji, chociaż – jak relacjonuje TASS – jest otwarty na dialog i dostępny w mediach społecznościowych.

– Planuję walczyć o swoje prawa na szczeblu krajowym i międzynarodowym

– mówił Szmydt.

Jako sędzia II Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, formalnie przebywający od 22 kwietnia do 10 maja na urlopie, Szmydt pojawił się 6 maja na propagandowej konferencji prasowej w Mińsku. BiełTA poinformowała, że poprosił władze Białorusi o „opiekę i ochronę”. Sędzia powiadomił, że zrzeka się dotychczasowego stanowiska w WSA „ze skutkiem natychmiastowym”.

Następnie Szmydt zaczął pojawiać się w białoruskich i rosyjskich mediach państwowych i powtarzać tezy tamtejszej propagandy, a siebie przedstawiać jako ofiarę represji za poglądy. W Polsce Prokuratura Rejonowa wystawiła w czwartek list gończy za byłym sędzią; jest on podejrzany o szpiegostwo. Sąd dyscyplinarny przy NSA uchylił immunitet sędziego. NSA przyjął złożone publicznie oświadczenie Szmydta o zrzeczeniu się ze skutkiem natychmiastowym urzędu sędziego. Warszawski sąd rejonowy uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie b. sędziego na trzy miesiące, a w czwartek prokurator wszczął poszukiwania Szmydta listem gończym.