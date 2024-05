Prezydent Andrzej Duda powiedział w środę w Gdańsku, że zawsze będzie stawał w obronie funkcjonariuszy Straży Granicznej. „Strzeżecie państwo dzisiaj bezpieczeństwa także i Europy, pokazujecie to swoją codzienną służbą” – zwrócił się Duda do funkcjonariuszy SG.

W każdym momencie ktoś podnosi rękę na naszą granicę – oświadczył szef MSWiA Tomasz Siemoniak podczas centralnych obchodów święta Straży Granicznej w Gdańsku. Zadeklarował, że służby mundurowe mają wsparcie wszystkich polskich władz.

Z waszego doświadczenia korzystają służby graniczne naszych sojuszników. To wy jesteście najlepszą wizytówką formacji – profesjonalni, odważni, dumni z munduru – napisał w liście do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Prezydent: będę zawsze stawał w obronie Straży Granicznej

Prezydent i szef MSWiA Tomasz Siemoniak wzięli w czwartek (16 maja) udział w centralnych obchodach Święta Straży Granicznej w Gdańsku. Andrzej Duda podkreślił, że w Straży Granicznej służą ludzie oddani Rzeczpospolitej.

– Strzeżecie państwo dzisiaj bezpieczeństwa także i Europy, pokazujecie to swoją codzienną służbą, której trudności wcale nie zmniejszyły się od lata 2021 r.

– powiedział do funkcjonariuszy SG prezydent nawiązując do ataków hybrydowych na polską granicę z kierunku Białorusi.

Prezydent podkreślił, że Polska inwestuje w ochronę tej granicy, stworzone zostały bariery i fizyczne, i elektroniczne. Podziękował też żołnierzom i policjantom wspierającym funkcjonariuszy SG w ochronie granicy.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że realizowany jest kolejny program modernizacyjny, który będzie trwał do 2025 roku. Dodał, że na modernizację SG przeznaczonych jest 1,5 mld zł.

– Chcę zapewnić, że będę w obronie państwa stawał zawsze. Dziękuję za tę służbę, znakomicie wiem, jak jest trudna, nie tylko od strony fizycznej (…) także i psychicznie

– powiedział prezydent do funkcjonariuszy SG.

Zwrócił też uwagę na rolę kobiet w Straży Granicznej, mówił, że trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie SG bez nich.

Siemoniak: w każdym momencie ktoś podnosi rękę na naszą granicę

Minister podziękował przemawiającemu wcześniej prezydentowi Andrzejowi Dudzie za „mocne słowa wsparcia dla Straży Granicznej”.

– Wraz z tym, o czym kilka dni temu na granicy polsko-białoruskiej mówił prezes Rady Ministrów pan Donald Tusk, daje to bardzo mocny sygnał, że najwyższe władze w sprawach bezpieczeństwa działają ściśle i razem

– powiedział Siemoniak.

Zapewnił funkcjonariuszy, że mają pełne wsparcie rządu we wszystkich sprawach, które trzeba rozwiązywać w sferze materialnej. Zadeklarował, że MSWiA z komendantami SG pracuje nad tym, aby służbom nie zabrakło niczego, co jest potrzebne do obrony granicy.

– Mamy świadomość tego, że w każdym momencie ktoś podnosi rękę na naszą granicę. Prowadzone są różne działania przeciwko polskiemu państwu przeciwko polskim obywatelom. Nasze pokolenie jest w jednym z najtrudniejszym momentów za naszego życia w ostatnich dziesięcioleciach historii Polski. Musimy być silni

– powiedział Siemoniak.

Szef MSWiA złożył życzenia funkcjonariuszom SG z okazji ich święta

Szef MSWiA, zwracając się w liście do funkcjonariuszy SG, zaznaczył, że wstępując w szeregi formacji, ślubowali służyć wiernie narodowi polskiemu, stojąc na straży niepodległości i suwerenności oraz nienaruszalności polskich granic.

– Ta służba to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja. Każdego dnia z oddaniem dochowujecie wierności rocie złożonej przysięgi

– podkreślił Siemoniak.

Przypomniał, że co roku, 16 maja obchodzona jest rocznica utworzenia Straży Granicznej, „która pełni kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa państwa”.

– Służba powstała w 1991 r. i od trzydziestu trzech lat ofiarnie oraz sumiennie realizuje postawione przed nią zadania. To olbrzymi wkład w ochronę polskich granic. Jesteście również spadkobiercami dziedzictwa i tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza, którego 100-lecie powołania obchodzimy w tym roku

– zaznaczył.

Szef MSWiA przekazał funkcjonariuszom i pracownikom SG wyrazy uznania „za profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie w pełnieniu tej trudnej i odpowiedzialnej służby”.

– Szczególnie teraz, w tym niespokojnym czasie, gdy blisko naszych granic trwa konflikt zbrojny, wasza służba nabiera wyjątkowego znaczenia. To dzięki niej Polki i Polacy czują się bezpiecznie

– napisał.

Podziękował także pracownikom cywilnych SG.

– To dzięki waszemu zaangażowaniu formacja działa sprawnie i jest dobrze zorganizowana” – zaznaczył. Funkcjonariuszom i pracownikom życzył dumy z pełnienia tej niezwykle ważnej misji. „Serdeczne podziękowania przekazuję waszym rodzinom, które każdego dnia są dla was dużym wsparciem

– podkreślił.

16 maja obchodzone jest Święto Straży Granicznej. W tym roku centralne obchody 33. rocznicy powołania formacji odbyły się na wyspie Ołowianka w Gdańsku. Podczas uroczystego apelu prezydent Andrzej Duda wręczył awanse generalskie i odznaczenia państwowe funkcjonariuszom SG. Odbędzie się też promocja na pierwszy stopień oficerski i ślubowanie nowych funkcjonariuszy.