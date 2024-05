Prokuratura wszczęła śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego.

Takie informacje potwierdził likwidator-redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher.

Jak wyjaśnił Majcher, „chodzi o blisko 70 milionów złotych z wpływów abonamentowych, które nie trafiły do Polskiego Radia”.

O tym, że środki z abonamentu RTV trafiać mają do depozytu sądowego KRRiT, zdecydowała w uchwale podjętej 7 lutego. Uznała, że wypłata wpływów z abonamentu dla mediów publicznych nastąpi po prawomocnym orzeczeniu sądu rejestrowego dotyczącym postawienia tych spółek w stan likwidacji.

Według przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego, powodem zwłoki jest, jak to określił „niejasna sytuacja prawna Polskiego Radia”.

Podobnie jest w przypadku TVP. 9 kwietnia likwidator spółki Daniel Gorgosz wystosował do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wpływów z opłat abonamentowych

Decyzje KRRiT dotykają również 17 rozgłośni regionalnych radia publicznego, w tym Radia Zachód. 19 kwietnia Radio Zachód złożyło analogiczne doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury w Zielonej Górze. W uzasadnieniu doniesienia wskazano, że radio nie dostaje pieniędzy niezbędnych do realizacji misji publicznej, co jest działaniem na szkodę interesu publicznego ze strony przewodniczącego KRRiT.