Dzisiaj drugi dzień wyjazdowego posiedzenia senackiej Komisji Klimatu i Środowiska. Głównym tematem obrad jest „Przyszłość parków narodowych”.

Wydarzenie organizowane jest w w Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym Parku Narodowego „Ujście Warty” w Słońsku.

– Często komisja opuszcza gmach Senatu i wyjeżdżamy na obrady w teren, aby rozmawiać z lokalnymi władzami i mieszkańcami – mówi senator Stanisław Gawłowski, przewodniczący Komisji Klimatu i Środowiska:

Pomysłodawcą przyjazdu komisji na obrady do Słońska był senator Władysław Komarnicki. – To, że dzisiaj tu jesteśmy jest dowodem na to, że Park Narodowy ,,Ujście Warty” jest piękną wizytówką naszego regionu – podkreśla senator:

– To wielki zaszczyt dla nas, że możemy gościć tutaj komisję, która działa w tak istotnej sprawie. To miejsce jest dobrym przykładem tego, że dla naszego regionu kwestie ochrony środowiska są bardzo ważne – mówi Marcin Jabłoński, marszałek województwa lubuskiego:

Jak podkreśla Marek Cebula, wojewoda lubuski, to ludzie są największym zagrożeniem dla środowiska. – Korzystamy z walorów natury, ale też bardzo często ją niszczymy – dodaje wojewoda:

Obrady komisji odbywają się przy Parku Narodowym „Ujście Warty” w Słońsku. – Parki narodowe są ważne dla naszego środowiska i całego społeczeństwa – mówi Wioletta Chara, pełniąca obowiązki dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty”:

Przy okazji wyjazdowego posiedzenia senackiej komisji zaprezentowano wystawę „35 lat odrodzonego Senatu”. O szczegółach mówi senator Gabriela Morawska-Stanecka:

Posiedzenie komisji rozpoczęło się po godzinie 11:00. W obradach biorą udział senatorowie wchodzący w skład komisji, a także dyrektorzy polskich parków narodowych oraz przedstawiciele lokalnych władz. Transmisję z posiedzenia można oglądać na stronie internetowej Senatu RP.