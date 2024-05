Szef rządu, który w piątek poinformował o zmianach w rządzie, zwrócił uwagę, że Paszyk jest obecnie szefem klubu parlamentarnego PSL.

– Prawnik, samorządowiec. To jest ten taki wzorcowy – z mojego punktu widzenia – model politycznej drogi – stwierdził premier. – Parlamentarzysta z dużym stażem, człowiek spokojny, wszyscy go bardzo cenią. Ci, którzy go znają (…) wiedzą, że to jest człowiek skała, znaczy można na nim polegać