Jednym z motywów przewodnich zadań dla maturzystów na pisemnym egzaminie z języka angielskiego na poziomie podstawowym była podróż i podróżowanie. Musieli m.in. napisać wpis na blog o wycieczce, na którą udali się w pojedynkę.

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. W nowej formule przystępują do nich tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Abiturienci z wcześniejszych roczników w większości zdają maturę w starej formule.

Arkusze egzaminacyjne z zadaniami z języka angielskiego na poziomie podstawowym dla nowej i dla starej formuły opublikowała na swojej stronie internetowej Centralna Komisja Egzaminacyjna.

W arkuszu egzaminacyjnym dla licealistów znalazło się 12 zestawów zadań. Część z nich odnosiła się do nagrań. Wśród nich był wywiad z londyńską taksówkarką, rozmowa policjanta z kobietą, która była świadkiem kradzieży w sklepie, wspomnienia mężczyzny, który wraz z żoną kupił zrujnowany zamek oraz informacje na temat szklanych i plastikowych butelek.

Abiturienci mieli też zadania odnoszące się do zamieszczonych w teście tekstów. Wśród nich był fragment felietonu Billa Brysona ze zbioru „Notes from a Big Country” (opublikowanego w Polsce pod tytułem „Zapiski z wielkiego kraju”), w którym autor, Amerykanin, po dwudziestu latach mieszkania w Wielkiej Brytanii opisuje swoją podróż po Stanach Zjednoczonych. W cytowanym fragmencie Bryson wspomina wizytę w restauracji i problemy z wylegitymowaniem się dokumentem ze starym zdjęciem. Inne cytowane w arkuszu teksty opowiadały m.in. o Narodowym Parku Morskim w Cancún w Meksyku, o pubie w Bristolu, w którym mieszkają koty, i o rowerach. Jeszcze inny tekst był o przyjaźni Charliego Chaplina z Albertem Einsteinem, którzy poznali się, gdy w latach 30. Einstein podróżował po Stanach Zjednoczonych.

Jedno z zadań polegało na napisaniu tekstu własnego. Maturzyści musieli napisać wpis na blog o swojej wycieczce. Mieli w nim poinformować, dokąd się wybrali i wyjaśnić, dlaczego zdecydowali się pojechać na wycieczkę w pojedynkę. Mieli także zrelacjonować nieoczekiwane spotkanie w trakcie wycieczki, opisać pamiątkę przywiezioną z wycieczki i doradzić czytelnikom bloga, o czym muszą pamiętać, gdy wybierają się na wycieczkę w pojedynkę. Tekst powinien zawierać od 80 do 130 słów.

Z kolei w arkuszu egzaminacyjnym w starej formule znalazło się 10 zestawów zadań. Część z nich odnosiła się do nagrań i tekstów zamieszczonych w arkuszu. Większość z nich było tożsamych z zadaniami w arkuszu w nowej formule. Także w nim jedno z zadań polegało na napisaniu tekstu własnego. Także ci abiturienci musieli napisać wpis na blog o swojej wycieczce, na którą wybrali się w pojedynkę.

Niezależnie czy egzamin z angielskiego na poziomie podstawowym był zdawany w starej, czy w nowej formule, trwał 120 minut.

Za rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu w nowej formule można maksymalnie otrzymać 60 punktów, a w starej – maksymalnie 50 punktów.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do jeszcze pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Z tego obowiązku wyłączeni są absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wszyscy abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

