Piłkarze Solar Home Stilonu Gorzów przegrali u siebie z Górnikiem Polkowice 3:4 w 32. kolejce III ligi.

Festiwal strzelecki otworzył w 18 minucie Nikodem Matuszewski, najbardziej doświadczony z siedmiu młodzieżowców w pierwszej jedenastce gorzowian, walczących o wygraną w Pro Junior System. W 24 minucie wyrównał Szymon Drewniak i na przerwę oba zespoły schodziły z wynikiem 1:1.

W 48 minucie na prowadzenie przywrócił Stilon kolejny z juniorów, Piotr Gibert. W 63 do siatki trafił następny z nich, Jakub Kaczor, tyle, że do własnej i było 2:2. W 68 minucie prowadzenie dał Górnikowi Mariusz Szuskiewicz, ale niespełna 3 minuty później kuriozalnego gola samobójczego zanotował obrońca polkowiczan Jarosław Ratajczak, który wycofywał piłkę do bramkarza a ten po prostu do niej nie zdążył. Zwycięską bramkę dla gości zdobył w 87 minucie Kacper Adamczyk: