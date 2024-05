1. Kaczyński: wybory do PE są o tym, byśmy pozostali państwem suwerennym i niepodległym

Szef PiS na wstępie wystąpienia zwrócił uwagę, że w czwartek (2 maja) przypada Dzień Flagi RP. Jak mówił, biało-czerwona flaga to znak suwerenności naszego narodu.

– Ten symbol, to jest symbol państwa suwerennego, niepodległego. Takiego państwa, jakim musi być Polska. Pamiętajcie, że te wybory, które przed nami, to są wybory także o to, byśmy pozostali państwem istniejącym, państwem suwerennym i państwem niepodległym

– powiedział.

Kaczyński dodał, że państwo to organizacja przede wszystkim koncentrująca się na bezpieczeństwie zewnętrznym, a także wewnętrznym.

Zaznaczył, że wybory europejskie są także o tym byśmy byli ludźmi wolnymi.

– By nam nic nie narzucano, by prawo było przestrzegane, by konstytucja nie była fikcją, by inne przepisy, ustawy nie były fikcją, bo dzisiaj są fikcją. I musimy o tym pamiętać, że te wybory i tego dotyczą

– dodał prezes PiS.

Spotkanie wyborcze w Kielcach rozpoczęło się od wystąpienia byłej premier Beaty Szydło, która jest liderką listy w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie.

– Tutaj w Kielcach nasza biało-czerwona drużyna rozpoczyna ważny mecz. Stawką w tym meczu jest nasza suwerenność, jest nasz rozwój, nasze bezpieczeństwo i normalne życie w Europie. Zrobimy wszystko, żeby nasza biało-czerwona drużyna w tym meczu zwyciężyła. Nie zrobimy tego sami bez was

– mówiła Szydło, zapraszając wszystkich Polaków do „biało-czerwonej drużyny”.

Oceniła też, że ci którzy obecnie rządzą w Polsce, „próbują wmówić nam, że będą bronili polskich spraw, ale robią zupełnie co innego”. W tym kontekście nawiązała do wpisu premiera Donalda Tuska na X, który napisał że „kto ma biało-czerwone serce, ten białej flagi nigdy nie wywiesi”.

– Pisze to człowiek, który rządząc przed rządem PiS, jego ekipa doprowadziła do tego, że wiele regionów Polski zostało wykluczonych. Likwidowano nawet posterunki policji, punkty pocztowe. Doprowadzili do biedy, do tego, że Polska stała się wielką montownią europejskich firm, ale polskich firm było coraz mniej, bo wszystko likwidowano

– powiedziała Szydło.

Jak przekonywała, „drużyna PiS idzie do Brukseli pod biało-czerwonymi sztandarami”.

– Idziemy tam z polską flagą, Donald Tusk idzie z białą flagą i papierowym serduszkiem

– oceniła.

– My chcemy, żeby w Polsce ludzie mieli bezpieczne, godne życie (…). Chcemy, żeby w UE szanowano nas i żeby polskie sprawy dla polskich europosłów były tam najważniejsze

– dodała.