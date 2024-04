To był bardzo dobry pierwszy kwartał roku dla Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost – informuje spółka PPL. W tym czasie w Babimoście odprawiono ponad 12 tys. osób. Niebawem ruszą nowe połączenia.

W marcu odprawiono 4,5 tys. pasażerów. Pierwszy kwartał 2024 r. zamknął się z liczbą ponad 12 tys. obsłużonych osób.

W komunikacie spółki czytamy, że tak duża liczba pasażerów to zasługa głównie regularnego połączenia do Warszawy. Niebawem z Babimostu będzie można polecieć do Turcji, Egiptu, Albanii oraz Tunezji.