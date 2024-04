Pod hasłem „Europa jest tutaj!”, w środę (1 maja) we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach, odbędą się obchody 20. rocznicy przystąpienia Polski do UE – Słubicko-Frankfurcki Piknik Europejski. Udział wezmą w nim m.in. szefowie dyplomacji Polski i Niemiec, Radosław Sikorski i Annalena Baerbock.

Piknik rozpocznie się o godz. 11., po polskiej stronie mostu łączącego oba miasta. Wśród zaplanowanych atrakcji są: prezentacja regionu przygranicznego, muzyka na żywo i wystawa fotograficzna. Po południu w słubickim Collegium Polonicum odbędzie się koncert Brandenburskiej Orkiestry Państwowej we Frankfurcie pod dyrekcją Howarda Griffithsa.

Tego dnia na obchodach oczekiwani się ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec, którzy mają wspólnie odwiedzić Piknik Europejski, gdzie wygłoszą przemówienia, a następnie pokonać most na Odrze i wymienić poglądy ze studentami Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Jako gości zaproszono również dwóch byłych ministrów spraw zagranicznych obu krajów, Włodzimierza Cimoszewicza i Joschkę Fischera, którzy 1 maja 2004 r. temu uściskiem dłoni na moście między Frankfurtem, a Słubicami przypieczętowali nową erę partnerstwa w dwustronnych relacjach.

Ponadto w obchodach będzie uczestniczył Dietmar Woidke – premier Brandenburgii i były koordynator rządu Niemiec do spraw niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej. Jak przypomniał portal rbb24, w poniedziałek Woidke nazwał przystąpienie Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej „szczęściem dla Europy” i „początkiem bezprecedensowej historii sukcesu”. Wezwał również do opowiedzenia się za pokojowym współistnieniem w UE i wartościami demokratycznymi; w tym celu Zachód musi – podkreślił – zwrócić się bardziej ku krajom na wschodzie kontynentu.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Urzędu Gminy Słubice >>slubice.pl/<<.

