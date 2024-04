Już po raz trzeci w magazynie reporterów podejmujemy tematykę związaną z 20-letnią obecnością Polski w Unii Europejskiej. Jak poprzednio wyemitujemy z odpowiednim komentarzem dwa reportaże, włączymy nasz telefon i poprosimy Państwa o własne refleksje na ten temat. Każdy z odcinków cyklu jest zapowiedziany w programie i na stronie internetowej Radia Zachód S.A. Tam też zamieszczamy dokumentację cyklu z możliwością odsłuchania reportaży, rozmów ze słuchaczami i zdjęciami dotyczącymi tematu audycji.

„W stronę teatru”- reportaż Elżbiety Wozowczyk-Leszko

Grono miłośników teatru w naszym województwie jest stałe i liczne. Dlatego podpisana 5 października 2020 roku umowa na modernizację Teatru Lubuskiego wzbudziła nadzieję na poprawę warunków korzystania z obiektu i rozszerzenie możliwości realizacji teatralnych projektów, nie wspominając o poprawie komfortu pracy artystów i teatralnej techniki. Pierwszym spektaklem jaki zagrano w Teatrze Lalek były wystawione 7 października ubiegłego roku „Przygody Don Kichota” (autorstwa Tomasza Olczaka) w reżyserii Michała Wnuka. To zabawna, pełna zaskakujących zwrotów akcji opowieść, w której bohaterami są wykonane z drewna marionetki. Trzykondygnacyjny budynek Teatru Latek przy Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze mieści: scenę o powierzchni ponad 51 mkw., widownię na blisko 130 miejsc, garderoby, szatnie, magazyny. We foyer przewidziano przestrzeń wystawową m. innymi na ekspozycję muzealną posiadanych zbiorów w formie Muzeum Lalek. Istotnym elementem nowego obiektu Lubuskiego Teatru jest ściana otwierana (otwór o wymiarach blisko 8 metrów w podstawie i 6 metrów wysokości) w stronę pl. Teatralnego. Co umożliwia w ciepłych miesiącach granie spektakli i koncertów dla publiczności zgromadzonej na gotowej już plenerowej amfiteatralnej widowni. Całość infrastruktury została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Działania Zasoby Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Całkowita wartość projektu: 17.981.678,43 zł a dofinansowanie z UE wynosi 7.970.108,29 zł.

„W stronę pacjenta”- reportaż Izabeli Patek

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie był zagrożony zamknięciem, w roku 2013 zadłużenie sięgało 300 milionów. Po przekształceniu lecznicy w spółkę rozpoczęto działania naprawcze. Możliwe stało się występowanie o dotacje do Unii Europejskiej, a co za tym idzie rozbudowa szpitala i zakup nowoczesnego sprzętu. W roku 2016 w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Gorzowie wybudowano i wyposażono Ośrodek radioterapii. Za 1,5 mln zł kupiono nowoczesny system do brachyterapii wykorzystywanej w leczeniu onkologicznym. Za prawie 8 i pół miliona złotych wdrożono robotyczne systemy wsparcia zabiegów chirurgicznych. W styczniu minęły trzy lata, odkąd pojawił się robot Da Vinci. Sprzęt wspomaga lekarzy m.in. w trakcie operacji ginekologicznych czy urologicznych. Szpitala w Gorzowie nie udałoby się rozbudować , ani zakupić specjalistycznego sprzętu bez dotacji unijnych. Osoby z okolicznych miejscowości i nie tylko mają możliwość korzystania z nowoczesnych metod leczenia, a także z wybudowanego dla nich hostelu.