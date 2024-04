– O Europę i nasze miejsce w Europie, o Zachód, o NATO musimy dbać każdego dnia – mówił premier. – Albo zadbamy o nasze bezpieczeństwo, o jedność Europy, o trwałość NATO, albo to się rozpadnie. Wszystko jest w naszych rękach

Przyznał też, że 20 lat Polski w UE to nie jest finał.

– To już nie jest tak, że Zachód ma nas bronić przed zagrożeniami, szczególnie tymi ze Wschodu, bo to my jesteśmy Zachodem. Staliśmy się państwem silnym, staliśmy się narodem silnym i mądrym

Tusk mówił, że Polacy od zawsze znają podział na wschód – od którego chcieliśmy się wyzwolić – i zachód, do którego zmierzaliśmy.

– Staliśmy się Europą w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie mówię tu o geografii, mówię o polskim bezpieczeństwie, mówię o tym, że Polakom i Polkom żyje się z roku na rok coraz lepiej, mimo różnych zakrętów. Mówię o podstawowych wartościach, czyli o wolności, godności człowieka, o rządach prawa. To jest Europa. Polska stała się sercem Europy

Podczas wtorkowego (30 kwietnia) wystąpienia szef rządu mówił o przypadającej 1 maja 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.

2. Premier: musimy uchronić Polskę przed tymi, którzy podważają UE i wartość NATO

Przywołując rzymską maksymę: „jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny”, premier stwierdził, że „dzisiaj powiedziałby z pełnym przekonaniem: chcesz pokoju, szykuj się do wyborów”.

– Ta szczególna, kapitalna na tle naszej historii pozycja Polski, polega dzisiaj na tym, że aby być bezpiecznym, żeby uchronić się przed tym, co Rosja zafundowała choćby Ukrainie, nie musimy iść na front. My dzisiaj musimy uchronić Polskę i Europę przed tymi, którzy z zewnątrz albo od wewnątrz podważają Unię Europejską, podważają naszą niepodległość, podważają wartość Sojuszu Północnoatlantyckiego

– stwierdził premier.

Zwracając się do Polaków, Tusk powiedział, że czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego to „będą wybory o wasze bezpieczeństwo”.

– Wszystkich bardzo gorąco proszę: pamiętajcie o tym, że jeśli w Europie wygrają ci, którzy są wpatrzeni w Putina i w Rosję, to piękne polskie marzenie o Polsce bezpiecznej, z wartościami, z wolnością, z godnością każdego człowieka, Polsce dobrobytu, ta coraz lepsza rzeczywistość może się nagle skończyć. I to naprawdę zależy od nas. Jestem przekonany, że ten egzamin – tak jak 20 lat temu, tak i teraz – wszyscy zdamy

– powiedział szef rządu.

Podkreślił, że przez lata budowaliśmy Polskę, która stała się istotną częścią całej cywilizacji Zachodu i „staliśmy się Europą w pełnym tego słowa znaczeniu”.

Tusk zaznaczył, że nie mówi o geografii, ale o polskim bezpieczeństwie i o tym, że „Polakom i Polkom żyje się z roku na rok coraz lepiej, mimo różnych zakrętów”.

– Mówię o podstawowych wartościach, czyli o wolności, godności człowieka, o rządach prawa. To jest Europa. Polska stała się sercem Europy

– podkreślił.

Po drugiej stronie – mówił – jest „Wschód, jest Rosja ze swoją wojną, ze swoją biedą, pogardą dla każdego człowieka, dla jednostki, skorumpowana, agresywna”. Polacy – dodał – „od zawsze znają ten podział na Wschód – od którego chcieliśmy się wyzwolić – i Zachód, do którego zmierzaliśmy”.

– Dzisiaj nigdzie nie musimy się wybierać, żeby być na Zachodzie, bo Zachód jest właśnie tutaj

– stwierdził Tusk.

Dodał, że 20 lat obecności Polski w UE skutkuje teraz m.in. pięciokrotnie większym dochodem na głowę mieszkańca niż było to przed akcesją, a eksport „tylko do państw UE jest sześć razy większy”.

– Pamiętam te dyskusje: „no wiecie, jak Zachód zainwestuje tu 100 mld dolarów, no to pewnie wtedy będzie nas bronił, jakby chciał nas ktoś zaatakować”. To nie jest 100 mld tylko 200 mld, nie inwestycji, tylko samych funduszy europejskich, bo inwestycji nikt nie jest w stanie już tak naprawdę zliczyć

– powiedział premier.

Tusk podkreślił, że nigdy w historii w tak dużym stopniu od Polski nie zależało bezpieczeństwo całego kontynentu.

– To już nie jest tak, że Zachód ma nas bronić przed zagrożeniami, szczególnie tymi ze Wschodu, bo to my jesteśmy Zachodem. Staliśmy się państwem silnym, staliśmy się narodem silnym i mądrym

– powiedział Tusk.

1 maja 2004 r., Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami wstąpiła do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Rządy państw Europy Środkowej i Wschodniej traktowały integrację ze strukturami europejskimi jako przełamanie istniejącego w latach 1945–1989 dwubiegunowego podziału kontynentu na konkurujące i wrogie obozy ideologiczno-polityczne.