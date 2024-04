Na wtorkowym (16 kwietnia) posiedzeniu NKW PSL podjęliśmy decyzję o starcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w formule Trzeciej Drogi, czyli wspólnie z Polską 2050 – przekazał PAP szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszyk.

We wtorek (16 kwietnia) w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL.

Po jego zakończeniu Paszyk powiedział PAP, że spotkanie to dotyczyło decyzji w sprawie formuły startu w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

– oświadczył szef klubu PSL-TD.

– Zdecydowaliśmy się na kontynuowanie współpracy wzorem wyborów do parlamentu krajowego, do samorządu, teraz do Parlamentu Europejskiego wspólnie z Polską 2050