Schwytanie podejrzanych o brutalny atak w Wilnie na Leonida Wołkowa jest wyraźnym dowodem polsko-litewskiego profesjonalizmu we wspieraniu rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego – podkreślił w piątek rzecznik MSZ Paweł Wroński.

W piątek litewska policja przekazała, że dwie zatrzymane w Polsce osoby podejrzane o atak na rosyjskiego opozycjonistę Leonida Wołkowa, dokonany 12 marca w Wilnie, to polscy obywatele. Jak dodała, do zatrzymania doszło 3 kwietnia w Warszawie.

Litewska prokuratura poinformowała, że działalność polityczna i przekonania Wołkowa, byłego współpracownika Aleksieja Nawalnego – lidera rosyjskiej opozycji zmarłego w lutym br. w kolonii karnej za kołem podbiegunowym – była wyłącznym motywem napaści na niego.

Rzecznik MSZ ocenił, że schwytanie podejrzanych to sukces polskich i litewskich organów ścigania.

– napisał Wroński na platformie X.

