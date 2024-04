Lotnisko w Dubaju musiało przekierowywać loty, ponieważ w ciągu doby spadło w Zjednoczonych Emiratach Arabskich tyle deszczu, na ile kraj ten może liczyć średnio w ciągu 18 miesięcy. Wtorkowe (16 kwietnia) burze z ulewami i gradem stworzyły „historyczne zdarzenie meteorologiczne” – podała agencja prasowa WAM.

W ciągu doby zanotowano 159 mm opadu atmosferycznego na lotnisku w Dubaju. W kraju notowano dwukrotność średniej rocznej opadów. Zalane są drogi dojazdowe, goście mają problem z opuszczeniem lotniska. Problemy ma też metro. Wczoraj zakłócenia dotknęły około 100 lotów. Przez jakiś czas lotnisko nie pracowało.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zamknięto dziś szkoły. Zginęła jedna osoba. W Omanie, który również mierzył się z ulewami, zginęło co najmniej 18 osób. Z lokalnymi powodziami walczył Bahrajn.

Lotnisko w Dubaju wstrzymało przyloty we wtorek wieczorem (16 kwietnia). Część pasażerów nie była w stanie na czas dotrzeć przez zalane miasto do terminali międzynarodowego portu lotniczego. W środę rano Emirates, najważniejsze linie lotnicze w ZEA, powiadomiły, że aż do północy nie będą prowadziły odpraw pasażerów. Lotnisko przyznało zaś, że jego możliwości operacyjne zostały ograniczone, ponieważ załogi samolotów nie mogły dotrzeć na miejsce – pisze Associated Press.

– Aby uzyskać najnowsze informacje na temat statusu lotu, skontaktuj się ze swoją linią lotniczą

– zaapelował rzecznik Dubai Airports.

Linia lotnicza Emirates odwołały wszystkie odprawy, ponieważ personel i pasażerowie mieli problemy z przyjazdem na lotnisko.

– Ciężko pracujemy, aby jak najszybciej przywrócić działalność w bardzo trudnych warunkach

– dodał rzecznik dubajskiego portu.

Jeszcze przed wtorkowymi burzami władze zaleciły zamknięcie szkół i przeniesienie urzędników na pracę zdalną.

Deszcze w pustynnych ZEA są zjawiskiem na tyle rzadkim, że wiele terenów nie ma infrastruktury pozwalającej na odprowadzenie większych ilości deszczówki. Od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1949 roku w kraju nie odnotowano opadów równie silnych jak obecne, które przyniosły w ciągu doby 145 mm deszczu. Statystycznie w ciągu roku meteorolodzy w ZEA odnotowują zaledwie 94 mm opadów.