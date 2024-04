W Gorzowie trwa dogaszanie ewentualnych zarzewi po pożarze budynków Akademii im. Jakuba z Paradyża. Monitorowanie sytuacji będzie trwać co najmniej do wieczora. Zniszczenia są ogromne. Prezydent Gorzowa zaapelował do premiera o pomoc.

Dziś między innymi na ten temat rozmawiali goście audycji Lubuskie Forum Radia Zachód.

Jak powiedział Tadeusz Jędrzejczak (Lewica), ta sytuacja to dramat. Wcześniej w obiekt zostały włożone olbrzymie środki finansowe.

Sebastian Ciemnoczołowski (KO) dodał, że tę tragedię trudno opisać słowami.

Tomasz Siemiński (Polska 2050) podkreśla, że mimo iż rozległość pożaru połaci dachowej i zadymienia była ogromna, strażacy poradzili sobie bardzo dobrze.

Wielu z nas jeszcze nie otrząsnęło się z tego, co się stało, powiedział Tomasz Rafalski (PiS).

Arkadiusz Dąbrowski (PSL) cieszy się, że politycy różnych opcji w przypadku pożaru w Gorzowie, mówią jednym głosem.