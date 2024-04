Dziś i jutro w Niemczech uroczystości rocznicowe w dawnym obozie koncentracyjnym Ravensbrück. W blisko pięćdziesięciu podobozach na północ od Berlina, w czasie drugiej wojny światowej więziono łącznie ponad 130 tysięcy osób, przede wszystkim kobiet.

Co czwarta więźniarka obozu Ravensbrück była Polką. Dlatego na uroczystościach rocznicowych nie zabraknie członkiń stowarzyszenia Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück.

Dziś uroczystości w podobozie Grüneberg, powstałym w 1943 roku. To było miejsce o szczególnie ciężkich warunkach. Kobiety zmuszano tam do pracy w zakładach metalowych.

W niedzielę uroczystości przeniosą się do głównej części obozu. W Ravensbrück obozowiczki były poddawane zbrodniczym eksperymentom pseudomedycznym. Kobiety umierały z wycieńczenia, głodu i przepracowania, a niezdolne do pracy rozstrzeliwano, uśmiercano zastrzykami dosercowymi z fenolu lub w inny sposób. Pod koniec roku 1944 została oddana do użytku komora gazowa, w której uśmiercono od dwóch do 6 tysięcy osób.

Wobec zbliżającej się Armii Czerwonej nasiliła się polityka eksterminacji więźniów. W kwietniu 1945 dziesiątki tysięcy kobiet zostało skierowanych w kierunku północno-zachodnim w tzw. marszach śmierci. 30 kwietnia 1945 r. Armia Czerwona oswobodziła 2000-3000 wycieńczonych i chorych kobiet oraz kilkuset mężczyzn z pobliskiego podobozu. Wielu z nich zmarło na skutek wycieńczenia.

W obozie zginęło blisko sto tysięcy osób. Przeżyło niespełna czterdzieści tysięcy, w tym osiem tysięcy Polek.