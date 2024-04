Do Polski dociera coraz więcej sygnałów, że reżim Łukaszenki ponownie chce wykorzystać nielegalną migrację do destabilizacji naszej części Europy – powiedział premier Donald Tusk. Zapowiedział, że będzie namawiał partnerów europejskich, by potraktowali nielegalną migrację jako priorytet.

Szef rządu spotkał się w czwartek (11 kwietnia) w Warszawie z premier Estonii Kają Kallas.

Na wspólnej konferencji prasowej Tusk stwierdził, że Estonia i Polska dobrze rozumieją, że bezpieczeństwo – w kontekście wojny toczącej się na Ukrainie – jest priorytetem.

– Ustaliliśmy, że naszym wspólnym zadaniem w dalszym ciągu będzie mobilizowanie i motywowanie wszystkich partnerów w Europie do jak najintensywniejszej i efektywnej pomocy w tym wysiłku zbrojnym Ukrainy wobec rosyjskiej agresji

– poinformował premier.

Jak relacjonował, wśród tematów rozmowy z Kają Kallas znalazła się nielegalna migracja. Wskazywał, że do Polski dociera coraz więcej sygnałów, że reżim Łukaszenki ponownie chce wykorzystać migrację i presję na naszą wschodnią granicę dla uzyskania politycznych celów i destabilizacji w tej części Europy.

Tusk zapowiedział, że będzie namawiał partnerów europejskich, by potraktowali nielegalną migrację jako rzeczywisty priorytet.

– Żeby cała UE – nie tylko Polska – uznała potrzebę obrony naszego terytorium, ochrony granicy, kontroli na granicy jako europejski priorytet

– powiedział szef rządu.

Dodał, że polska prezydencja w Radzie UE, która rozpocznie się 1 stycznia 2025 r. będzie poświęcona szeroko pojętemu bezpieczeństwu.

– Myślimy podobnie, jesteśmy takim partnerskim duetem w wielu sprawach: przyszłości Europy, kierunków jej rozwoju, możliwości działań – powiedziała premier Estonii. – Mówiliśmy z premierem o współpracy w dziedzinie obronności i przeciwdziałaniu cyberatakom

– poinformowała.

Przypomniała też, że Estonia pomagała Polsce w rozwiązywaniu presji migracyjnej na granicy, a polscy lotnicy pomagali w Estonii w misji policyjnej.

Jej zdaniem, Zachód znajduje się teraz w decydującym momencie.

– Rosja uważa, że może nas prześcignąć, że nasza jedność się rozpada, że może ingerować w wybory w demokratycznym świecie. My możemy i musimy udowodnić, że Rosja się myli. Ukraina musi zwyciężyć, w innym wypadku znajdziemy się w dużo niebezpieczniejszym świecie

– podkreśliła Kallas.

Zaznaczyła, że Ukraina potrzebuje dziś przede wszystkim amunicji, a także pocisków obrony przeciwlotniczej średniego i dalekiego zasięgu. Jak dodała, historia wojenna pokazuje, że ci, którzy mają więcej amunicji z reguły wygrywają.

– Musimy teraz robić wszystko, aby nieść pomoc Ukrainie

– zaapelowała premier Estonii.

Nawiązała do wypowiedzi szefa polskiego rządu, która dotyczyła „wojny cieni” toczącej się na granicach naszych krajów.

– Cały czas widzimy próby testowania naszej odporności. To są ataki wycelowane w nasze społeczeństwa. Rosjanie sobie bardzo dobrze radzą z dolewaniem oliwy do ognia, z rozgrzewaniem konfliktów, które już istnieją w naszych społeczeństwach

– tłumaczyła estońska szefowa rządu.

Jej zdaniem warto o tym przypominać „kolegom z Zachodu”, bo być może nie zdają oni sobie sprawy, jakim instrumentarium dysponuje Rosja.

– Nie zapominajmy o zamrożonych rosyjskich aktywach, które powinny być wykorzystane dla wsparcia Ukrainy. Nasi obywatele pytają nas, dlaczego mamy płacić za wojnę, której nie wywołaliśmy. I to jest uzasadnione pytanie

– stwierdziła Kallas, podkreślając jednocześnie, że wsparcie polityczne w ramach UE dla Ukrainy jest oczywiście silne.