Już jutro w świebodzińskiej bibliotece odbędzie się spotkanie autorskie. Gościem będzie Maciej Siembieda. To dziennikarz, reportażysta i laureat wielu nagród dziennikarskich. Te otrzymał głównie za historyczne śledztwa dziennikarskie. To właśnie one były kanwą części jego książek. Napisał m.in. „Miejsce i imię”, „444”, „Wotum”, „Kukły”, 'Kołysanka”

Na spotkanie zaprasza Sonia Wołodczenko z świebodzińskiej biblioteki:

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.