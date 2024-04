Historia powstania pomnika poświęconego najmłodszym ofiarom II wojny światowej jest długa. Pomnik powstaje w Gorzowie i nie jest to przypadek, bo właśnie tu narodziła się jego idea. Augustyn Wiernicki, znany gorzowski społecznik, jest też przewodniczącym ogólnopolskiej organizacji dzieci wojny. To on zabiegał o budowę postumentu, który już stoi, choć jeszcze nie do końca jest gotów.