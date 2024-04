Siatkarze drugoligowej drużyny Agencji Inwestycyjnej Stilonu Gorzów wygrali w meczu towarzyskim z trzecioligowym Żakiem Krzeszyce 3:1 (25:23, 23:25, 25:22, 15:9).

Dla obu drużyn rozegrany w Gorzowie Wlkp. pojedynek był elementem przygotowań do weekendowych meczów. Gospodarze w sobotę i ewentualnie w niedzielę w półfinale play off II ligi zagrają z Aniołami Toruń, zaś drużyna z Krzeszyc w piątek rozpocznie w Cieszynie półfinałowy turniej o wejście do II ligi.

Mimo przegranej zadowolony z postawy swojej drużyny był grający trener Żaka Paweł Maciejewicz.

Dziś zagraliśmy w mocno eksperymentalnym składzie, ale w sobotę w Arenie już tak nie będzie, mówił po meczy trener AI Stilonu Rafał Legień.