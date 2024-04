Trwają prace na ulicy Sobieskiego w Świebodzinie. Docelowo ma powstać nowa nawierzchnia. Remont przewidziany jest w dwóch etapach. Pierwszy, czyli od przejazdu kolejowego do ulicy Cegielnianej już jest robiony. Drogowcy sfrezowali starą nawierzchnię i ułożą nową. Drugi to remont od ulicy Cegielnianej do Koziej.

– Plany były zupełnie inne – mówi starosta Zbigniew Szumski:

Dodajmy, że na Sobieskiego są utrudnienia w ruchu i objazdy o których na naszej antenie informujemy na bieżąco.