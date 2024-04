Dziś w zestawie sporo krajowych propozycji, bo jest VIX.N, Wiktor Waligóra i Roxie Węgiel, ale także nowe nagrania Shakira i Cardi B.oraz Mikolas Josefa!

VIX.N Ne Rozumiju

Tak naprawdę Dariusz Szlagor, wokalista, raper, producent, który pojawił się w branży w 2001 roku. Ma na koncie ma platynową płytę za singiel 'Romantyczna Miłość’ z udziałem Mery Spolsky. Gościnnie w jego kawałkach pojawiali się tacy artyści jak Opał, Kubańczyk, Peja, Abradab, VNM, Bonson, Gedz, Pokahontaz, czy Zeus. W ciągu ponad dwóch dekad swojej kariery wydał blisko 20 albumów. Jego talent został dostrzeżony już na początku kariery, kiedy to uczestniczył w pierwszej edycji Młodych Wilków Popkillera.

nnPod koniec 2023 roku powrócił z przejmującym kawałkiem 'Ne Rozumiju’. Teledysk utworu, w krótkim czasie przekroczył barierę czterech milionów wyświetleń, a singiel odnotował ponad 1,6 mln streamów. Współautorem piosenki jest Jerzy Szeszel, a kawałek promuje album 'Blindbox’.

WIKTOR WALIGÓRA Zagrajmy

Wiktor Waligóra pozostaje na językach wszystkich miłośników muzyki już od ubiegłego roku, kiedy okrzyknięto go odkryciem Męskiego Grania. Wystąpił również na Great September, gdzie zachwycił publiczność swoim solowym materiałem.

Po udanym sezonie festiwalowym przyszedł czas na równie udany początek pierwszego pełnoprawnego projektu wydawniczego Wiktora. Promocję swojego nadchodzącego albumu rozpoczął singlem 'Ikar’ – pisały o nim wówczas największe polskie portale.

Waligóra nie zwalnia jednak tempa i teraz sięga jeszcze wyżej. W najnowszym 'Zagrajmy’ zaprasza słuchaczy do tańca, porywając z siedzenia pełną energii melodią i niezwykle mocnym wokalem.

ROXIE WĘGIEL Jedna Na Milion

’Jedna Na Milion’ to nowa muzyczna odsłona Roxie Węgiel. Utwór promuje trasę koncertową Artystki, która odbędzie się już tej jesieni pod nazwą 'Break Tour’. Roxie zagra w październiku 2024 po raz pierwszy od 4 lat trasę klubową. Odpowiedzi 9 miast – Lublin, Łódź, Toruń, Warszawa, Szczecin, Gdańsk, Katowice, Kraków i Wrocław.

Piosenka 'Jedna Na Milion’ jest też kolejną zapowiedzią reedycji ubiegłorocznej płyty ’13+5′, która właśnie pokryła się złotem. Premiera reedycji zaplanowana jest na koniec września 2024.

Stylistyka numeru utrzymana jest w szlachetnie popowym klimacie. Słuchając go, aż chce się tańczyć razem z wokalistką! Tekst opowiada w subtelny sposób o intymności w relacji, oddaniu i planach na przyszłość oraz polemizuje z codziennością.

SHAKIRA; CARDI B. Puenteria

’Las Mujeres Ya No Lloran’ to jej pierwszy album od siedmiu lat, a dwunasty w studyjnej dyskografii – dowód na jej niezłomną siłę i moc muzyki, która potrafi przekształcić nawet najtrudniejsze doświadczenia w niezapomniane chwile.

Shakira powraca, wyjaśniając: – Tworzenie tego albumu było alchemicznym procesem. Pisząc każdą piosenkę, na nowo odbudowywałam samą siebie. Gdy je śpiewałam, moje łzy zamieniały się w diamenty, a moja wrażliwość – w siłę.

Singiel 'Punteria’ nagrany we współpracy z Cardi B promuje najświeższe wydawnictwo królowej latino.

MIKOLAS JOSEF Sofia

MIKOLAS (Mikolas Josef), którego debiutancki album 'One’ podbija światowe playlisty, zrobił właśnie kolejny krok na drodze do osiągnięcia ogromnego, międzynarodowego sukcesu! Jako pierwszy czeski Artysta w historii, pojawił się na billboardzie na Times Square w Nowym Jorku, promując swój album. Wcześniej zobaczyć można było tam kilka ambasadorek Spotify EQUAL, ale to Mikolas, jako pierwszy Czech, miał okazję zaprezentować światu 'One’ na tym kultowym, nowojorskim placu.

Wydawnictwo zawiera zarówno znane przeboje, jak i niepublikowane nigdy wcześniej utwory. Na albumie znajdziemy 11 utworów, które w swoim brzmieniu łączą pop z elementami rocka i trapu, w tym m.in. znane już: 'Delilah’, 'Lalalalalalalalalala’, 'Boys Don’t Cry’ i 'Never Get Over You’.

Album powstawał przez ponad 6 lat w takich miejscach, jak: Tennessee – USA, Kanada, Austria, Włochy i Czechy.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.