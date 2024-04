Frekwencja w wyborach samorządowych do godz. 17. wyniosła 39,43 proc. – poinformował w niedzielę przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak. Najwyższą frekwencję odnotowano w województwach świętokrzyskim, mazowieckim i lubelskim; najniższą – w opolskim, śląskim i dolnośląskim.

Szef PKW poinformował, że do godz. 17 w całej Polsce wydano karty do głosowania 11 394 642 wyborcom na ogólną liczbę 28 895 920 uprawnionych, co stanowi 39,43 proc. W wyborach samorządowych w 2018 r. o tej porze frekwencja wyniosła 41,65 proc.

Najwyższą frekwencję do godz. 17 odnotowano w województwach: świętokrzyskim – 42,64 proc., mazowieckim 42,38 proc. oraz lubelskim – 41,73 proc. Najniższą zaś w województwach: opolskim – 35,01 proc., śląskim – 36,2 proc. oraz dolnośląskim 36,93 proc.

W pozostałych województwach frekwencja wyniosła: w kujawsko-pomorskim – 38,58 proc., w lubuskim – 37,88 proc., w łódzkim – 40,43 proc., w małopolskim – 39,46 proc., w podkarpackim 41,2 proc., w podlaskim – 41,65 proc., w pomorskim – 38,74 proc., w warmińsko-mazurskim – 39,74 proc., w wielkopolskim – 39,13 proc., a w zachodniopomorskim – 38,40 proc.

Jeśli chodzi o miasta, to najwyższą frekwencję do godziny 17 odnotowano w Warszawie (41,59 proc.), Kielcach (38,98 proc.) i Olsztynie (38,85 proc.). Z kolei najniższa była frekwencja w Katowicach (33,10 proc.), Gorzowie Wielkopolskim (33,39 proc.) oraz Opolu (34,29 proc.).

W Białymstoku do godz. 17 zagłosowało 38,78 proc. wyborców, w Bydgoszczy – 35,50 proc., w Gdańsku – 35,36 proc., w Krakowie – 35,67 proc., w Lublinie – 36,06 proc., w Łodzi – 35,92 proc., w Poznaniu – 35,34 proc., w Rzeszowie – 37,20 proc., w Szczecinie – 36,17 proc., w Toruniu – 37,31 proc., we Wrocławiu – 35,28 proc., a w Zielonej Górze – 37,84 proc.

W skali całego kraju frekwencyjną rekordzistką jest gmina Irządze (powiat zawierciański, województwo śląskie), gdzie do urn poszło już 63,95 proc. uprawnionych. Najmniej wyborców zagłosowało z kolei w gminie Reńska Wieś (powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie) – 24,21 proc.

Głosowanie w wyborach samorządowych trwa do godz. 21.

W 2018 r. – w I turze poprzednich wyborów samorządowych – o godz. 17 frekwencja wyniosła 41,65 proc.; najwyższa frekwencja była w woj. mazowieckim i wyniosła 45,31 proc., w woj. świętokrzyskim – 43,95 proc. oraz w woj. podlaskim – 42,97 proc. Najniższą frekwencję odnotowano w woj. opolskim – 37 proc. Spośród miast wojewódzkich najwyższa frekwencja była w Warszawie – 47 proc., w Gdańsku – 43 proc. i Olsztynie – 42 proc.

Ostatecznie w pierwszej turze wyborów 2018 roku frekwencja wyniosła 54,9 proc., i była najwyższa w dotychczasowej historii wyborów samorządowych w III RP. W drugiej turze, która odbyła się 4 listopada 2018 r., na godz. 12 frekwencja wyniosła 15,61 proc., a na godz. 17 – 38,73 proc., by ostatecznie osiągnąć poziom 48,83 proc.