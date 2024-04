Zorza Ochla przegrała 2-4(1-2) z Victorią Szczaniec w meczu na szczycie zielonogórskiej okręgówki.

Victoria po tym spotkaniu zepchnęła Zorzą na 3 pozycję, a sama wskoczyła na II miejsce w tabeli.

Mecz zaczął się o zdarzenia, które miało ogromny wpływ na przebieg spotkania. W 6 minucie meczu Kamil Konopacki kopnął po starciu w polu karnym Victorii jej grającego trenera, Marcina Iwana i wyleciał z boiska za czerwoną kartkę. Zawodnik Zorzy zarzekał się po meczu, że kopnięcie było lekkie, Iwan twierdził, że o mało co „nie stracił nogi”.

W każdym razie Zorza grała w dziesiątkę i jeszcze chwilę później(9 min.) po faulu Victorii miała rzut karny i po nim prowadziła 1-0 po strzale Wojciecha Okińczyca.

Tyle, że bez jednego gracza posypała jej się taktyka, a poza tym mecz był toczony w upale, a kilku starszych graczy Zorzy miało coraz większe problemy z kondycją.

W każdym razie już w 13 minucie Victoria wyrównała po sprytnym strzale Dawida Ziółkowskiego, który strzelił celnie z rzutu wolnego wykorzystując błąd ustawienia muru zespołu z Ochli.

W 29 minucie goście przejmują piłkę w środku pola, koronkowa akcja całego zespołu i po kilku podaniach i celnym strzale jest 2-1 dla nich.

Pierwszy kwadrans II części meczu to natarcie Zorzy, rogi i strzały – bez skutku.

Za to w 69 minucie po aucie i wrzutce w pole karne Mateusz Świtała głową wbija piłkę do braki Zorzy i jest 1-3. Goście grają twardą, fizyczną, prostą piłkę, ale to wystarcza na gasnącą Zorzę.

W 73 minucie Ziółkowski, który ma dziś urodziny, robi sobie drugi prezent – strzela cudownie w okienko, zespół ze Szczańca prowadzi 4-1 i jest po meczu.

Na koniec jeszcze czerwona kartka dla gracza Victorii za popchnięcie rywala i gol dla Zorzy, który niczego nie zmienia.

Więcej wywiadów pomeczowych w magazynie Nasza piłka w Radiu Zielona Góra we wtorek o 10:10 i potem na stronie internetowej www.rzg.pl.

Tymczasem na razie trenerzy i ich zawodnicy podsumowują spotkanie:

Trener Victorii – Marcin Iwan:

Szkoleniowiec Zorzy – Michał Grzelczyk:

Mateusz Świtała – kapitan Victorii:

Krzysztof Wierzbicki – Zorza: