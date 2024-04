Mimo porażki w ostatnim meczu z KSKK Koszalin 77:83, koszykarki Enei AZS AJP Gorzów Wlkp. zajęły pierwsze miejsce w rozgrywanym we własnej hali turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski U-15 i tym samym awansowały do turnieju półfinałowego.

Przed dzisiejszym meczem z drużyną z Koszalina wiadomo było, że nawet porażka różnicą mniejszą niż 11 punktów daje miejscowym awans z pierwszego miejsca w grupie. Z kolei zespół z Koszalina musiał ten mecz wygrać by wyprzedzić w końcowej klasyfikacji drużynę z Lublina. Miejscowe prowadziły przez większą część spotkania, ale w ostatniej kwarcie, nie mające nic do stracenia koszalinianki desperacko zaatakowały i zmusiły miejscowe zawodniczki do błędów.

Najlepszą koszykarką gorzowskiej drużyny została Kaja Sochacka, która w ostatnim spotkaniu zdobyła 25 punktów.