Prezydent Andrzej Duda zagłosował w niedzielę w komisji wyborczej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 przy ul. Porzeczkowej w Krakowie. Towarzyszyła mu żona Agata Kornhauser-Duda.

– Chociaż prawnie nie jest to obowiązek, ja uważam to za obywatelski obowiązek. Został przeze mnie wykonany

– powiedział prezydent po oddaniu głosu.

– Dzisiaj jest piękna pogoda. Po spacerze, po odpoczynku z rodziną w niedzielę, zachęcam do tego, aby udać się do lokalu wyborczego, zagłosować na przedstawicieli naszych władz lokalnych i regionalnych; przedstawicieli władz miejskich, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, wybrać prezydentów miast, wójtów, burmistrzów. To jest ważne dla naszej przyszłości