Jak przekazał Wroński, w piątek w MSZ odbyło się spotkanie zainicjowane przez wiceministra Bartoszewskiego z ambasadorami państw, z których pochodzą ofiary ataku na konwój w Gazie.

– Zamierzamy koordynować swoje wysiłki, mając przeświadczenie, że to, co się stało, jest zdarzeniem absolutnie wyjątkowym

– przekazał Wroński.

W ocenie rzecznika MSZ „to nie jest tylko zdarzenie, które budzi nasze oburzenie i jakieś uczucia, tylko ono naprawdę będzie rzutować na historię konfliktów zbrojnych i to wielopoziomowo”.

– zaznaczył.

Dodał, że „zawsze głos wielu jest lepiej słyszalny niż głos pojedynczy”.

Szejna podkreślił, że „jeśli chodzi o relacje polsko-izraelskie, to dzisiaj zależą one od strony izraelskiej w dużym stopniu”.

– Jeżeli Izrael, który dziś uzyskał naszą stanowczą notę protestacyjną – ale podejrzewam, że podobne noty uzyskał lub uzyskuje od innych krajów, które poniosły ofiary w tym ataku rakietowym w Strefie Gazy – to to, co uczyni Izrael, czy będą to tylko słowa (…), czy przemienią się w czyny, to te stosunki mogą się stopniowo polepszać