Swoje święto obchodzą dziś leśnicy i drzewiarze. Podobnych okazji, aby zwrócić uwagę na osoby dbające o zielone płuca kraju jest kilka w roku. Za każdym razem warto jednak przypominać jak ważną rolę spełniają lasy.

Powierzchnia terenów leśnych w kraju to ponad 9 milionów hektarów. – Tereny te podzielone na nadleśnictwa każdego dnia nadzoruje wielu leśników. Mimo, iż to niełatwy chleb, to dla nas nie jest to praca, lecz pasja i misja zarazem – mówi zastępca nadleśniczego Michał Szczepaniak:

– Ten rok jest dla nas leśników bardzo szczególny, bowiem obchodzimy jubileusz stulecia istnienia – zaznacza przedstawiciel Nadleśnictwa Lipinki:

Dodajmy, że w Lasach Państwowych pracuje około 26 tysięcy leśników.