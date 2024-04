Lubuska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzyma nielegalny tytoń, narkotyki, broń i amunicję w podzielonogórskim Zaborze. Wartość nielegalnego tytoniu to blisko 5 mln zł – poinformowała w czwartek KAS.

Lubuscy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w jednej z podzielonogórskich miejscowości zatrzymali do kontroli dostawczego busa. W przestrzeni ładunkowej były przesyłki kurierskie. Okazało się, że zawierały one ponad 300 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. To jednak nie koniec. Przy kierowcy zostały znalezione również narkotyki.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej po zatrzymaniu kierowcy dotarli do magazynu, z którego wyjechał. Tam został zatrzymany magazynier. Podczas przeszukania zostało znalezione kolejne 1,5 tony tytoniu, trzy sztuki broni palnej oraz amunicja.

– Mężczyzna zatrzymany w magazynie nie miał pozwolenia na broń

– powiedziała Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Funkcjonariusze KAS weszli do mieszkań kierowcy oraz magazyniera. Tam znaleźli niemal dwie tony tytoniu bez polskiej akcyzy, metamfetaminę, 48 kg suszu konopnego, trzy pistolety i 85 szt. amunicji.

Wartość tytoniu to aż 5 mln zł. W tym niezapłacone podatki, akcyza i VAT to ponad 2 mln. Zatrzymani mężczyźni przebywają w areszcie. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.