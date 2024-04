Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej nawiązuje do ideałów dawnej lewicy – tak mówi w Radiu Zachód Tomasz Wontor, lider SLD w wyborach do sejmiku w okręgu zielonogórskim.

SLD tworzą obecnie działacze, którzy po połączeniu dwa lata temu partii lewicowych znaleźli się poza nowym ugrupowaniem.

Tomasz Wontor przekonuje, że to SLD jest dziś prawdziwą lewicą.

– Jako SLD nawiązujemy do prawdziwych lewicowych wartości. Do tych wartości, kiedy tworzyło się SLD za panów Kwaśniewskiego, Millera, Cimoszewicza. To jest właściwa lewica i my reprezentujemy tą lewicę, to SLD.

W niedzielnych wyborach SLD wystawia swoich kandydatów do sejmiku lubuskiego, a także do zielonogórskiej rady miasta.