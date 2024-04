Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie złożone przez likwidatora TVP S.A. Daniela Gorgosza o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na próbie otwarcia rachunku bankowego na rzecz spółki Telewizja Polska S.A. przez Michała Adamczyka oraz Tomasza Owsińskiego.

Informację potwierdził PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna.

Z uwagi na dobro postępowania nie odpowiedział na pytanie dotyczące podjętych czynności.

Jako pierwsze o sprawie informowało Radio Zet. W zawiadomieniu złożonym w prokuraturze jest mowa o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego próby otwarcia rachunku bankowego w jednym z banków na rzecz spółki Telewizja Polska S.A. przez Michała Adamczyka i Tomasza Owsińskiego. Likwidator TVP napisał, że Adamczyk podawał się za prezesa zarządu Telewizji Polskiej, a Owsiński za wiceprezesa.

Według nieoficjalnych informacji Radia Zet Gorgosz uważa, że na ten rachunek Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miałaby planować przekazanie kwoty ponad 100 milionów złotych, pochodzącej prawdopodobnie z opłat abonamentowych.

Odnosząc się do tych informacji przewodniczący KRRiT Maciej Świrski napisał na platformie X:

O komentarz do sprawy poproszony został także Adamczyk, który napisał: „Rzekomy likwidator działa nielegalnie i nie ma żadnego umocowania prawnego”.

– Bardzo to źle świadczy o osobie, która podaje się za likwidatora, bo nie ma w tym zakresie elementarnej wiedzy. Przecież KRRiT przekazała pieniądze do depozytu sądowego, bo inaczej zrobić nie mogła. Nie mogła przekazać tych pieniędzy likwidatorom, czyli osobom, które podają się za władze telewizji, przekazała więc do depozytu sądowego. (…) Jeśli kiedyś sąd uzna w przyszłości, że te pieniądze przekaże na konto, które jest przynależne do prawowitych władz, to będzie to decyzja sądu i nie ma mowy o jakimś nielegalnym działaniu. To wynika z takiego strachu i z tego strachu próbują atakować i kąsać. Zresztą to nie jest jedyne zawiadomienie do prokuratury