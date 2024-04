W Żarach zakończono rozbudowę nowego budynku Szpitala na Wyspie. Inwestycje została wykonana z udziałem środków zewnętrznych. Koszt robót to ponad 40 milionów złotych.

W nowym obiekcie funkcjonować będzie centralna izba przyjęć, oddział geriatrii i chorób wewnętrznych. – To niezmiernie ważne zadanie przede wszystkim z punktu widzenia dobra naszych pacjentów – mówi Jolanta Dancewicz prezes lecznicy:

– To olbrzymi postęp w stosunku do poprzednich warunków. Pozwoli nam to zabezpieczyć nie tylko pacjentów z Żar, ale i całego regionu – mówi lekarz naczelny Rafał Kołsut:

– Scentralizowanie wszystkiego w jednym budynku daje mnóstwo korzyści – mówi kierownik oddziału wewnętrznego szpitala Kinga Węgier:

Dodajmy, że dobudowane skrzydło szpitala to 3,5 tysiąca metrów kwadratowych.