Nie ma szczęścia e.but Stal Gorzów do sparingów przed zbliżającym się sezonem. Dzisiaj z powodu złego stanu toru odwołany został test mecz z GKM-em Grudziądz. To już kolejne spotkanie kontrolne odwołane w ostatnim czasie. Trener Stali Gorzów nie ukrywa, że komplikuje to trochę przygotowania do inauguracji sezonu, ale nie załamuje rąk i wierzy, że jego zawodnicy zdążą się jeszcze pościgać przed pierwszym meczem sezonu.



Najbliższy sparing Stali Gorzów na własnym torze już w poniedziałek o godzinie 16.30 Rywalem naszej drużyny będzie WTS Wrocław.