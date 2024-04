Rusza kolejny etap remontu węzła Jordanowo na autostradzie A-2. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Wprowadzone zostały objazdy – mówi Anna Ciamciak ze spółki Autostrada Wielkopolska. Najbardziej skomplikowana jest sytuacja w przypadku podróżujących w kierunku Poznania i Warszawy.

Objazdy także dla tych kierowców, którzy chcą jechać w kierunku polsko-niemieckiej granicy.

Prace remontowe na węźle Jordanowo mają potrwać trzy tygodnie.

Dla kierowców podróżujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 7 ton ( DMC < 7 ton), chcących włączyć się do ruchu na A2 w kierunku na Warszawę zostanie wytyczony objazd drogami powiatowymi do drogi krajowej (DK) nr 92 do miejscowości Trzciel, następnie drogą wojewódzką nr 137 do węzła Trzciel, na którym będzie można wjechać na autostradę w kierunku na Warszawę.

Dla kierowców podróżujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton (DMC>7t) chcących wjechać na A2 w kierunku na Warszawę objazd zostanie wytyczony przez węzeł Nowy Tomyśl, tzn. z trasy S3, drogą krajową nr 92 w kierunku Nowego Tomyśla, następnie drogą wojewódzką nr 305 do węzła w Nowym Tomyślu.

Kierowcy chcący wjechać na autostradę A2 w kierunku na Świecko będą proszeni o skorzystanie z objazdu prowadzącego do węzła Torzym, tj. objazd drogą krajową nr 92 w kierunku Torzymia, następnie drogą wojewódzką nr 138 do węzła Torzym, gdzie będą mogli włączyć się do ruchu na autostradzie w kierunku Świecka.