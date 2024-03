Piłkarze Stali Felgenhauer Jasień wygrali na własnym boisku z Ilanką Rzepin 3:1 (1:1) w meczu na szczycie lubuskiej IV ligi piłkarskiej. Przed tym pojedynkiem miejscowi byli na 4. miejscu w tabeli, zaś goście przyjechali na to spotkanie jako lider rozgrywek.

Goli mogło być więcej, bo chociażby obie drużyny nie wykorzystały po rzucie karnym. Z kolei Stal nie wykorzystała w drugiej połowie kilku bardzo dogodnych sytuacji.

Ilanka miała szansę otworzyć wynik tego meczu w 13 min, ale wówczas „jedenastki” nie wykorzystał Mateusz Stefanowicz, uderzając zbyt lekko technicznie tzw. „Panenką”. W 43 min Ilanka skutuecznie skontrowała Stal. Wiele metrów przebiegł Kacper Lewitzki, który efektowanym strzałem pod poprzeczkę wyprowadził przyjezdnych na 1:0. Miejscowi odpowiedzi szybko za sprawą pozyskanego z III-ligowej Lechii Zielona Góra Jussufa Mwinyi’a. Do przerwy był remis 1:1.

W 57 min napastnik z Afryki podwyższył na 2:1, również skutecznym strzałem z pola karnego. W 74 min Dawid Kaczor ze Stali nie wykorzystał rzutu karnego. Jego strzał obronił bramkarz Ilanki. Wynik spotkania ustalił w 83 min Mwinyi, mocnym strzałem z pola karnego.

Zdobywca hat tricka dla Stali był po spotkaniu bardzo szczęśliwy:

Zgoła odmienne nastroje panowały po spotkaniu w obozie Ilanki:

Po tej porażce rzepinianie stracili pozycję lidera rozgrywek lubuskiej IV ligi i spadli na trzecie miejsce w tabeli. Nowym liderem została Polonia Słubice, do której Ilanka traci 2 punkty. Stal pozostaje czwarta, tracąc do Ilanki 7 „oczek”, a do słubiczan 9.