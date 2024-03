Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację Prawa farmaceutycznego, która umożliwiała dostęp bez recepty do tabletki „dzień po” dla osób powyżej 15 lat. Decyzję uzasadniono „poszanowaniem konstytucyjnych praw i standardu ochrony zdrowia dzieci”.

O decyzji poinformowała na stronie internetowej Kancelaria Prezydenta RP, mówiła o niej także na briefingu prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

Kancelaria wyjaśniła, że „prezydent, wsłuchując się w szczególności w głos rodziców, nie mógł zaakceptować rozwiązań prawnych umożliwiających dostęp dzieci poniżej osiemnastego roku życia do produktów leczniczych do stosowania w antykoncepcji bez kontroli lekarza oraz z pominięciem roli i odpowiedzialności rodziców”.

Wskazano, że poglądy i opinie w tej sprawie były zróżnicowane – zarówno podczas prac w parlamencie, jak i wśród opinii publicznej. Przypomniano, że do KPRP wpłynęła liczna korespondencja, w tym petycja podpisana przez 30 tys. osób z wnioskiem o zawetowanie ustawy. Prezydent spotkał się także z posłankami Lewicy, zabiegającymi o podpisanie ustawy.

„W trakcie prac nad ustawą nie padły jednak przekonujące argumenty, przemawiające za dostępnością bez recepty leków antykoncepcyjnych, w szczególności produktu leczniczego występującego pod nazwą ellaOne dla kobiet poniżej osiemnastego roku życia” – czytamy na stronie.

Premier Donald Tusk po wecie prezydenta do ustawy o tabletce „dzień po” ocenił, że Andrzej Duda „nie skorzystał z okazji, by stanąć po stronie kobiet”. Wdrażamy plan B – przekazał szef rządu.

„Prezydent nie skorzystał z okazji, żeby stanąć po stronie kobiet. Wdrażamy plan B” – napisał Tusk platformie X.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna wielokrotnie pytana o plan B w razie weta, wskazywała, że jeśli do tego dojdzie, zmiana zostanie wprowadzona w drodze rozporządzenia. Wyjaśniła, że będą to przepisy dla farmaceutów. „Tabletka będzie dostępna od 1 maja” – zadeklarowała.

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego przewiduje dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych, octanu uliprystalu, dla osób powyżej 15 lat. Tabletkę z nim należy zażyć maksymalnie do 120 godzin od współżycia.

Od lipca 2017 r. tzw. tabletki dzień po w Polsce są dostępne tylko na receptę. Istota nowych rozwiązań sprowadza się do uchylenia tego przepisu, co pozwoli na stosowanie bezpośrednio decyzji Komisji Europejskiej o produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej w procedurze scentralizowanej.

Antykoncepcja awaryjna, potocznie nazywana tabletką „dzień po”, stosowana jest już po odbytym stosunku seksualnym, który był niezabezpieczony lub gdy inne zastosowane metody antykoncepcji okazały się niewystarczające. Zapobiega ona zapłodnieniu przez blokowanie lub opóźnianie owulacji. Nie powoduje ona przerwania istniejącej ciąży.