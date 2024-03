Biblioteka Kultury zaprasza dzieci oraz młodzież do udziału w kolejnej edycji wielkanocnego konkursu na wypieki ludowe i plastykę obrzędową. Prace można dostarczać do placówki jeszcze do jutra.

Organizatorzy zachęcają do przygotowania palmy, koszyczka wielkanocnego czy pisanek. – Jak co roku wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. To także wspólne i jakże ważne budowanie atmosfery świąt – mówi dyrektor biblioteki Bartosz Kuświk:

– Zachęcamy najmłodszych, ale i tych trochę starszych do przedświątecznej interakcji – zaznacza Bartosz Kuświk:

Dodajmy, że konkursowe prace należy dostarczać do sekretariatu Biblioteki Kultury.